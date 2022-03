Pastor do gabinete paralelo do MEC cobrou repasse para obra missionária no exterior, diz presidente municipal do Avante

Apoie o 247

247 - O pastor Arilton Moura, acusado de pedir propina para liberar recursos no Ministério da Educação, pediu doações para uma "obra missionária fora do país" a um dirigente do partido Avante do interior de São Paulo, segundo o último. A informação é do jornal O Globo.

José Edvaldo Brito, presidente municipal do Avante de Piracicaba, disse não se lembrar em qual país seria feita a ação religiosa: "Haiti, algo assim, um país pobre". Ele disse que o pedido foi feito durante negociação com o pastor para planejar um evento da pasta na cidade paulista de Nova Odessa.

Brito declarou ainda que conseguiu uma doação de R$ 67 mil, por meio de um amigo "empresário cristão" para a obra. Afirmou que só começou a desconfiar do pedido após o encontro em Nova Odessa para o qual Moura fez "exigências" de compras de passagens para sua comitiva.

Segundo Brito, as passagens, compradas em cima da hora, custaram R$ 28 mil, quantia arrecadada através de doações pelo então secretário de Governo de Nova Odessa, Marco Antônio Barion, conhecido como Russo.

