Pastor Henrique Vieira anuncia movimento para derrotar Bolsonaro: "ódio não representa cristãos"

"É um ato de amor para mudar o Brasil, para acabar com a violência e com os fundamentalistas religiosos que lucram usando a fé das pessoas”, diz o pastor evangélico edit

CartaCapital - O pastor evangélico Henrique Vieira, líder da Igreja Batista do Caminho, anunciou um movimento para mobilizar cristãs e cristãos contra a pretendida reeleição de Bolsonaro em outubro deste ano.

'Derrotar Bolsonaro é um ato de amor’, segundo o pastor, terá bases no amor, verdade, evangelho e justiça social. Já estão anunciados dois encontros para o lançamento da campanha, um na cidade de São Paulo e outro em Osasco, nos dias 5 e 6 de maio, com a participação de movimentos sociais e lideranças religiosas.

“O ódio e o bolsonarismo não representam as cristãs e os cristãos brasileiros! E justamente por isso, cristãs e cristãos de todas as matrizes e denominações estão se unindo. É um ato de amor à vida das pessoas, às condições dignas de vida, moradia, trabalho, estudo e saúde. É um ato de amor contra o machismo, racismo e LGBTfobia. É um ato de amor para mudar o Brasil, para acabar com a violência e com os fundamentalistas religiosos que lucram usando a fé das pessoas”, diz o evangélico.

