Paulo Guedes foi pego com a "boca na botija", diz Guilherme Boulos

Político do Psol reagiu ao escândalo das movimentações milionárias do ministro da economia em esconderijos fiscais: "é corrupção, e das grandes" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – "Guedes foi pego com a boca na botija pela revelação dos Pandora Papers. O ministro 'técnico' da Economia mantém ativa uma offshore no paraíso fiscal das Ilhas Virgens britânicas, na qual pode ter mantido operações financeiras em flagrante conflito de interesses com as decisões que toma no governo", escreve Guilherme Boulos, em sua coluna na Folha de S. Paulo.

"O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também aparece nos papéis, mas declarou não ter feito nenhuma movimentação durante os 15 meses em que esteve dos dois lados do balcão. O escândalo também mostrou que 66 dos maiores devedores da União mantêm contas milionárias em paraísos fiscais e que o cavaleiro da luta anticorrupção Luciano Hang —que surpresa!—, o Veio da Havan, manteve contas não declaradas por 17 anos", prossegue o político do Psol.

Segundo ele, o caso de Paulo Guedes é gritante. "Como presidente do Conselho Monetário Nacional, aprovou, na semana passada, medida que facilitou a operação de derivativos com offshores. Em sua gestão, o valor do dólar explodiu, o que pode ter gerado ganhos de R$14 milhões em sua offshore, segundo reportagem da Piauí. Em qualquer governo sério —evidentemente não é o caso—, Guedes seria demitido e investigado. Até aqui, nem deu explicações", pontua. "Até quando a tradição udenista seguirá tolerando a corrupção financeira e esquivando-se de a chamar pelo nome? Sim, meus caros, é corrupção. E das grandes."

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE