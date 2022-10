Paulo Marinho "abastece" Lula com informações sobre Bolsonaro antes de debate

O empresário Paulo Marinho é ex-amigo do clã, participou ativamente da campanha bolsonarista de 2018 e era confidente de Gustavo Bebianno, ex-ministro do atual governo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O empresário Paulo Marinho "abasteceu" o ex-presidente Lula (PT) com informações sobre Jair Bolsonaro (PL) antes do debate presidencial marcado para este domingo (16), informa Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

>>> "Quem conhece Bolsonaro, como eu, vota no Lula", diz Paulo Marinho, ex-aliado do clã e suplente de Flávio

Paulo Marinho é suplente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e ex-amigo do clã. Além disso, ele participou ativamente da campanha de Bolsonaro em 2018 e era confidente de Gustavo Bebianno, coordenador da campanha bolsonarista de quatro anos atrás e ex-ministro do atual governo. Ele morreu em 2020, vítima de um ataque cardíaco.

Em 2018, Marinho emprestou sua casa no Rio de Janeiro para ser o QG da campanha de televisão e das redes sociais do PSL, partido ao qual Bolsonaro era filiado. "O empresário conviveu intimamente com a família de Bolsonaro, e colecionou as mais diversas histórias", destaca a jornalista.

No ano passado, em vídeo direcionado a Bolsonaro, Marinho provocou: "você lembra do nosso amigo Gustavo Bebianno? Talvez você já tenha esquecido dele, né? Com certeza você já esqueceu. Mas ele não lhe esqueceu, pode ter certeza disso. Quando você estiver chorando no banheiro do Palácio, lembre dele, capitão. Ele não lhe esqueceu. Tá bom?".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.