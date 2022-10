'Pazuello fez festas com whisky em Manaus enquanto pessoas morriam sem oxigênio', denuncia ex-mulher (vídeo)

Apoie o 247

247 - Andrea Barbosa, ex-esposa do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, afirmou que durante a crise da falta de oxigênio em Manaus (AM), que resultou na morte de dezenas de pessoas sufocadas em decorrência de complicações da Covid-19, ele “estava dando uma festa” regada a whisky. “Tinha gente morrendo um quilômetro abaixo da casa dele no momento em que estava dando uma festa em casa. Sei disso porque, infelizmente, minha filha estava lá”.

“Minha filha pediu para nossa empregada ir buscá-la. Quando voltou, ela disse que ‘tá todo mundo lá’ e a pessoa que estava lá disse ‘tem whisky rolando'. Eu gritava no telefone com ele, ‘você está dando festa, comemorando o quê, morte?’. Ele começou a me fazer de louca no telefone. Ele dizia ‘você não tem nada a ver com isso’. 'Tenho uma preocupação sim, comprar os sacos pretos'", disse Andrea em entrevista ao programa Segunda Chamada, do canal My News.

“O momento daquela festa foi em que vi o descaso da equipe toda que trabalhava naquele ministério. Um ministério militarizado, cheio de pessoas incompetentes. O Eduardo [Pazuello] não sabe o que é vírus, ele falou que cloroquina era um antiviral, em pleno depoimento na CPI. Ele nunca soube o que era SUS [Sistema Único de Saúde]. Isso me ofende muito porque eu vivi o SUS. Sou dentista, fui da saúde pública. Como assim, uma pessoa que conhecia o meu trabalho falar que não sabia o que era SUS?”, destacou Andréa.

“Para ele foi poder. Não foi dinheiro, foi poder. Ele não precisa de dinheiro. Quem tem meio milhão para bancar do próprio bolso uma campanha não estava ali para pegar dinheiro. Era poder, era status. Estava ali inebriado por todo aquele poder e as pessoas morrendo a um quilômetro da casa dele”, afirmou.

