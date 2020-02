PDT pode acionar filhos de Bolsonaro na Justiça por incitarem motim de PMs

247 - Está em estudos no PDT levar os irmãos Bolsonaro à Justiça por terem incitado o motim da Polícia Militar cearense. No episódio, o senador licenciado e ex-governador do estado, Cid Gomes, foi baleado com dois tiros após tentar desbloquear com uma retroescavadeira um quartel no município de Sobral.

O setor jurídico do partido pode citar os filhos de Bolsonaro por terem insuflado a ação grevista e o motim, ambos ainda em curso, o que é uma flagrante violação da Constituição.

As informações são do Painel da Folha de S.Paulo