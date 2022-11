PEC da Transição terá Bolsa Família fora do teto de forma permanente, diz relator do Orçamento

Apoie o 247

247 - O relator da proposta do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), afirmou nesta quinta-feira (10) que a PEC que está sendo elaborada para garantir o Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023 deve prever que o benefício seja imune ao teto de gastos de forma permanente, informa o G1.

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), e membros da equipe de transição se reuniram com os presidentes da Câmara e do Senado e parlamentares nesta quinta.

Aliados do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vêm trabalhando nas últimas semanas para costurar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que autorize o Executivo a mexer nas regras orçamentárias para cumprir, já a partir de janeiro, promessas feitas durante a campanha.

O governo eleito também pretende retomar o nome Bolsa Família.

Se o Congresso aprovar o programa social fora do teto de gastos, esses R$ 105 bilhões hoje reservados no Orçamento 2023 podem ser remanejados para bancar outras promessas de campanha como a Farmácia Popular, o reajuste do salário mínimo acima da inflação e a retomada de ações de infraestrutura.

O texto da PEC ainda não foi divulgado e, segundo Castro, só deve ser apresentado formalmente após acordo entre os líderes. O parlamentar prevê mais reuniões na próxima semana para afinar o texto – o Senado, primeiro a analisar a PEC, tem esforço concentrado de votações a partir do dia 21.

