Peritos da PF viajam à Suíça para avaliar valor real de joias sauditas dadas a Bolsonaro

Agentes investigam pacote de joias apreendido no Aeroporto de Guarulhos e buscam informações sobre itens de luxo da marca Chopard, que entraram ilegalmente no Brasil

247 - A Polícia Federal enviou peritos à Suíça para investigar o valor das joias sauditas dadas a Jair Bolsonaro. O pacote de presentes, que incluía relógios, abotoaduras, anéis e colares da marca de luxo Chopard, foi apreendido no Aeroporto de Guarulhos em 2019.

De acordo com reportagem do Metrópoles, os agentes terão acesso às pessoas que confeccionaram as joias e irão produzir um laudo técnico para determinar o valor real dos itens, que ultrapassa R$ 16,5 milhões. O caso é apurado em inquérito da Polícia Federal, que investiga uma tentativa do governo Bolsonaro de trazer joias ilegalmente para o Brasil.

Os especialistas da PF estão focados em obter informações precisas sobre o valor das joias sauditas, principalmente em relação a um relógio da marca suíça Chopard, que está avaliado em cerca de R$ 800 mil. Além disso, eles investigarão a valorização de outros itens, como colares, brincos, abotoaduras e anéis presentes nos pacotes apreendidos.

O inquérito da Polícia Federal foi aberto após a descoberta de uma tentativa de entrada ilegal das joias no país. Conforme determina a legislação brasileira, qualquer bem com valor superior a US$ 1.000 deve ser declarado à Receita Federal ao entrar no Brasil. No entanto, os diamantes foram retidos no Aeroporto de Guarulhos, quando foram encontrados na mochila de um assessor do ex-ministro Bento Albuquerque.

As considerações também abrangem suspeitas de que o governo Bolsonaro tenha realizado esforços para recuperar as joias, envolvendo três ministérios: Economia, Minas e Energia e Relações Exteriores. Há indícios de que um funcionário público tenha utilizado um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para se deslocar até Guarulhos em uma tentativa de obter as joias apreendidas.

