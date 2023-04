Peritos da Polícia Federal acessaram e-mails de Anderson Torres

Dados podem ser usados para embasar o interrogatório de Torres sobre a atuação do Ministério da Justiça de Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições edit

247 — Os e-mails de Anderson Torres foram acessados pelos peritos da Polícia Federal (PF). As informações obtidas da nuvem do celular do ex-ministro da Justiça também foram enviadas para os delegados que estão liderando as investigações em torno de Torres. Esses dados podem ser usados para embasar o interrogatório de Torres sobre a atuação do Ministério da Justiça no segundo turno das eleições.

Um relatório do Ministério da Justiça foi revelado pelo blog da Andréia Sadi, do G1 , mostrando que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fiscalizou significativamente mais ônibus no Nordeste, onde Lula (PT) era favorito, do que no Sudeste, entre 28 e 30 de outubro de 2022, vésperas e dia do segundo turno das eleições.

Esses dados foram encontrados durante a perícia realizada no celular da ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar. Em seu depoimento à Polícia Federal, ela afirmou que entregou diretamente a Torres um mapeamento de inteligência sobre o resultado do primeiro turno das eleições do ano passado.

Torres, que estava no comando do Ministério da Justiça — órgão responsável pela PRF — está atualmente sob custódia preventiva por conta de sua alegada participação nos atos terroristas de 8 de janeiro, quando extremistas invadiram as sedes dos Três Poderes em Brasília.

Nesta segunda (24), Torres deveria prestar depoimento para explicar a atuação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições, mas sua defesa solicitou um adiamento, alegando que o ex-ministro não está em boas condições de saúde. É provável que a Polícia Federal atenda a esse pedido.

