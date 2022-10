Pesquisa Atlas: Lula tem 53% dos votos válidos e Bolsonaro tem 47%

Apoie o 247

247 - Pesquisa Atlas/Intel para o segundo turno das eleições presidenciais, divulgada nesta segunda-feira (24), mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando com 53% dos votos válidos, contra 47% de Jair Bolsonaro (PL).

O líder petista tinha 51,1% dos votos totais e 52,4% dos votos válidos na última pesquisa, com resultados coletados até o dia 12. No novo levantamento, com resultados coletados até o dia 22, Lula cresceu 0,9 pontos percentuais, alcançando 52% dos votos totais e 53% dos votos válidos.

Jair Bolsonaro, por outro lado, tinha 46,5% dos votos totais e 47,6% dos votos válidos. O atual presidente caiu 0,3 pontos percentuais em votos totais e, agora, tem 47% dos votos válidos. Portanto, a vantagem de Lula aumentou de 4,6 para 5,8 pontos percentuais em votos totais e de 4,8 para 6 pontos percentuais em votos válidos.

Pesquisa Atlas ouviu 4.500 eleitores de modo digital entre os dias 18 e 22 de outubro. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos.

