Pesquisa CNT/MDA: Lula tem 42,3% e Bolsonaro 34,1%

247 - Pesquisa do instituto MDA, contratada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e divulgada nesta terça-feira (30), mostra que o ex-presidente Lula (PT) se mantém na liderança da disputa presidencial, com 42,3% das intenções de voto.

Em segundo lugar aparece Jair Bolsonaro (PL), com 34,1%.

Lula - 42,3%;

Bolsonaro - 34,1%;

Ciro Gomes (PDT) - 7,3%;

Simone Tebet (MDB) - 2,1%;

Brancos/Nulos - 5,0%;

Indecisos - 7,8%.

Os demais candidatos não chegaram a 1%.

Em relação ao levantamento anterior, de maio de 2022, Lula oscilou um ponto positivamente e Bolsonaro dois.





Segundo turno

Na projeção de um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista aparece com 50,1% das intenções de voto e o atual ocupante do Palácio do Planalto com 38,85.





Disseram ter medo da continuidade do governo Bolsonaro 40,6% dos eleitores, enquanto 31,3% afirmaram temer a volta de Lula.

A pesquisa mostra ainda que 17,9% dos entrevistados disseram que mudariam o voto no primeiro turno para garantir ou evitar que ocorra o segundo turno.

A pesquisa ouviu 2002 eleitores entre 25 e 28 de agosto. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de 2,2 pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00950/2022.

