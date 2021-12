Pesquisa Ipespe: Lula 44% e Bolsonaro 24%

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa Ipespe divulgada nesta segunda-feira (20) mostra o ex-presidente Lula com ampla margem sobre todos os possíveis adversários. No levantamento estimulado, o pré-candidato do PT tem 44% das intenções de voto, contra 24% de Jair Bolsonaro. O ex-juiz parcial Sergio Moro aparece com 9%; Ciro Gomes tem 7%, seguido por João Doria (3%), Felipe D'Ávila (1%) e Rodrigo Pacheco (1%). "Nennhum/branco/não iria votar" correspondem a 9%. 3% não souberam responder.

No cenário B, com mais nomes minoritários, Lula mantém folgada liderança. O ex-presidente tem 43% dos votos, contra 23% de Bolsonaro. Moro, Ciro e Doria permanecem iguais ao outro cenário. Cabo Daciolo, Simone Tebet e Alessandro Vieira ficam com 1% e Felipe D'Ávila cai para 0%.

A pesquisa foi realizada no período de 14 a 16 de dezembro de 2021 com 1.000 entrevistados. A margem de erro é de 3.2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%. As entrevistas foram telefônicas.

