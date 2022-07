Petistas comparam apoio de Anitta a Lula a um gol de Copa do Mundo

Apoie o 247

ICL

247 - O apoio da cantora Anitta à pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi comemorado como um gol de Copa do Mundo entre grupos de petistas no WhatsApp, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Segundo integrantes do partido, a repercussão foi tão imediata quanto a resposta de Lula, que em agradecimento parodiou uma música da artista.

"Vamos juntos envolver o Brasil!", escreveu o maior líder popular do Brasil, logo após a divulgação por Anitta do seu apoio ao pré-candidato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Gol de Marta", afirma o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) à coluna de Mônica Bergamo, lembrando a atacante da seleção feminina de futebol.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A influência de Anitta foi decisiva para que jovens tirassem o título de eleitor. Segundo Padilha, seu engajamento na pauta ambiental também foi celebrado por dirigentes do PT.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Padilha ainda cita a comemoração da secretária Nacional de Juventude do PT, Nádia Garcia, que avaliou que a pré-campanha de Lula deve alcançar muitos jovens indecisos a partir do apoio de Anitta.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE