PF abre investigação contra ruralista bolsonarista que gravou vídeo ameaçando atirar em Lula com uma espingarda

247 - A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar um homem que gravou um vídeo ameaçando atirar contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com a jornalista Andréia Sadi, do G1, “o homem, identificado como Valter Lima da Costa, aparece nas imagens segurando uma arma de fogo e vestindo um boné em que se lê ‘Bolsonaro’. Nas imagens, Costa diz esperar que Lula invada sua propriedade, sugerindo que abrirá fogo contra o petista”.

"Venha para cá para incomodar nossos deputados estaduais e federais, que nós estamos esperando", diz Costa ao exibir uma espingarda de grosso calibre."Estou te esperando aqui, Lula, ó", diz ele momentos antes de disparar a arma.

O pedido de investigação contra o bolsonarista foi feito pelo delegado federal Andrei Passos, chefe de segurança da campanha de Lula.

"Foi instaurado um inquérito objetivando apurar possível crime de ameaça em vídeos postados em redes sociais por indivíduo que seria residente em Florianópolis/SC, o qual, portando arma de fogo, profere ameaças contra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva", diz um trecho do texto que determina a investigação.

A reportagem ressalta, ainda, que “segundo as investigações, Costa seria pai do deputado federal Maikon da Costa (PL), preso em flagrante suspeito de fazer boca de urna no dia 2 de outubro, data do primeiro turno. Maikon foi solto ainda no domingo e responderá pelo crime eleitoral”.

