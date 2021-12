PF conclui inquérito e diz que houve crime de ameaça contra diretores da Anvisa

O acusado, o paranaense Douglas Bozza, porém, não foi indiciado por se tratar de crime com menor potencial ofensivo edit

247 - O primeiro inquérito da Polícia Federal aberto para apurar as ameaças contra diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concluiu que houve crime de ameaça. O acusado, o paranaense Douglas Bozza, porém, não foi indiciado por se tratar de crime com menor potencial ofensivo, diz reportagem do IG.

As investigações foram abertas após Bozza enviar cinco e-mails endereçados aos técnicos da autarquia ameaçando de morte a quem "atentasse contra vida de seu filho" por causa da aprovação da vacina contra Covid-19 em crianças acima de cinco anos. O inquérito sobre o caso foi aberto em outubro e concluído no mês passado.

Na semana passada, os diretores e integrantes do corpo técnico da Anvisa voltaram a ser alvo de ameaças por terem aprovado o uso do imunizante da Pfizer em crianças. Uma nova investigação foi aberta pela PF nesta segunda-feira (20).

