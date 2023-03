PF deve pedir quebra de sigilo telefônico de Bento Albuquerque

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal planeja pedir a quebra de sigilo telefônico do ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque, do ex-assessor dele Marcos André Soeiro e do ex-chefe da Receita Federal Julio Cesar Vieira Gomes.

O pedido deve ser feito por conta de uma ligação de Gomes com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que teria ocorrido em dezembro do ano passado, em última tentativa de recuperar o pacote de joias apreendido pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

A PF quer saber o teor da conversa, o que foi falado, pedido ou combinado. E se essa ligação pode implicar Bolsonaro. Seria o primeiro contato pessoal do ex-presidente no caso diretamente.

