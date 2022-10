PF encontra arsenal de guerra na casa do bandido bolsonarista Roberto Jefferson

Apoie o 247

247 - Imagens divulgadas pela Polícia Federal mostram um arsenal de guerra ilegal escondido na casa do bandido bolsonarista Roberto Jefferson (PTB), preso na noite deste domingo (24) por promover ataques contra a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao chamar a juíza de "prostituta ".

Em um vídeo, é possível observar centenas de munições. Outra imagem que circula na internet mostra o fuzil 762 de mira telescópica utilizado pelo ex-deputado para atirar nos policiais que cumpriram o mandado de sua prisão.

Fuzil 762 com mira telescópica (Photo: Reprodução / G1) Reprodução / G1

Jefferson, de início, resistiu à prisão e disparou mais de 20 tiros de fuzil contra agentes da Polícia Federal, tendo, inclusive, arremessado granadas na direção dos policiais. Ele foi indiciado por quatro tentativas de homicídio .

A cena de guerra ocorreu em sua residência em Comendador Levy Gasparian, no interior do Rio de Janeiro. O ex-deputado também terá que prestar explicações pelo fato da sua licença de Caçador, Atirador Desportivo e Colecionador (CAC) estar suspensa. Com isso, ele não poderia possuir ou transportar armas fora de Brasília, local em que a autorização foi registrada conforme o sistema do Exército, responsável pela concessão dos documentos.

