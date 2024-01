PF não confirma suposta delação de Ronnie Lessa que apontou 'mandante' do assassinato de Marielle

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal (PF) emitiu nesta terça-feira (23) uma nota indicando que o ex-PM Ronnie Lessa ainda não teve sua delação premiada firmada, após ele supostamente ter apontado o ex-deputado Domingos Brazão como o mandante do assassinato de Marielle Franco, ocorrido em 2018.

"Até o momento, ocorreu uma única delação na apuração do caso, devidamente homologada pelo Poder Judiciário", disse a corporação em referência ao ex-policial Élcio Queiroz.

"A Polícia Federal informa que está conduzindo há cerca de onze meses as investigações referentes aos homicídios da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes. Ao longo desse período, a Polícia Federal trabalhou em parceria com outros órgãos, notadamente o Ministério Público, com critérios técnicos e o necessário sigilo das diligências realizadas", acrescentou.

"As investigações seguem em sigilo, sem data prevista para seu encerramento. A divulgação e repercussão de informações que não condizem com a realidade comprometem o trabalho investigativo e expõem cidadãos".

