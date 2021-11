PF pede que STF autorize investigação de parlamentares no escândalo do 'orçamento secreto'

Objetivo é identificar desvios de recursos por meio das chamadas emendas de relator que teriam sido utilizadas pelo governo Jair Bolsonaro para conseguir o apoio de parlamentares no Congresso Nacional edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Polícia Federal solicitou que o Supremo Tribunal Federal (STF) autorize a abertura de inquérito para apurar o envolvimento de parlamentares em supostos desvios de recursos através das emendas de relator, o chamado orçamento secreto.

O objetivo, segundo a PF, é identificar os autores das emendas com irregularidades que já foram apontadas pela Controladoria-Geral da União (CGU) e utilizadas, principalmente, para a compra de tratores. também existe a suspeita de que o governo Jair Bolsonaro tenha se valido do orçamento secreto para cooptar o apoio de parlamentares no Congresso.

Em outubro, o ministro da CGU, Wagner Rosário, já havia adiantado, durante uma sessão na Câmara dos Deputados, que o órgão e a PF estavam investigando denúncias referentes a um suposto esquema de “venda de emendas parlamentares”.

PUBLICIDADE

O escândalo levou parlamentares a acionarem o Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a suspensão do orçamento secreto. No último dia 9, a Corte ratificou a decisão da ministra Rosa Weber pela paralisação do pagamento destas emendas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE