PF prende Valdemar Costa Neto em flagrante por posse ilegal de arma de fogo

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Durante a execução da operação Tempus Veritatis pela Polícia Federal nesta quinta-feira (8), o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, foi preso em flagrante por posse de arma de fogo não registrada, conforme relatado pelo jornalista Túlio Amâncio, do Grupo Bandeirantes.

Em atualização

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: