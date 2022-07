PF vê acirramento político e pede ajuda a estados para a "complexa" proteção dos presidenciáveis

Apoie o 247

247 - Diante do aumento da tensão política no país, a Polícia Federal encaminhou aos estados, segundo a Folha de S. Paulo, pedidos de ajuda das polícias locais para a "complexa" tarefa de proteger os candidatos à Presidência da República.

Número dois da PF, o diretor-executivo Sandro Avelar é o responsável pela área que cuida das seguranças dos candidatos. A direção da PF orientou suas 27 superintendências regionais a fazerem contato com as respectivas secretarias de Segurança nos estados para mobilizar esforços no processo.

>>> PF avalia que Lula sofre risco máximo e segurança do ex-presidente será a maior dentre todos os candidatos

A cúpula da PF diz que o "cenário atual evidencia a necessidade de somarmos esforços, haja vista o acirramento das relações entre correligionários dos principais candidatos e os incidentes já registrados na fase de pré-campanha eleitoral".

O órgão quer contar contar com o auxílio do serviço de inteligência das instituições, da força preventiva e ostensiva das Polícias Militares, do emprego de batedores, dos Corpos de Bombeiros e dos órgãos de trânsito.

O documento foi elaborado antes do assassinato do militante petista Marcelo Arruda pelo bolsonarista Jorge Guaranho em Foz do Iguaçu (PR), caso que escancarou a escalada da ciolência política no país.

O esquema de proteção da PF aos presidenciáveis será implantado a partir de 20 de julho, quando as candidaturas forem homologadas.

