PGR abre apuração preliminar contra Bolsonaro por ataques às urnas em reunião com embaixadores

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu nesta quarta-feira (24), segundo a GloboNews, uma apuração preliminar contra Jair Bolsonaro (PL) por conta da reunião em que ele apresentou a embaixadores, no Palácio do Planalto, diversas informações falsas ou distorcidas sobre o sistema eleitoral brasileiro.

A comunicação do Supremo Tribunal Federal (STF) foi enviada pela vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo. A área técnica da PGR fará um exame sobre os vídeos do encontro com embaixadores.

"A procuradora quer avaliar, por exemplo, se, a partir de dados oficiais, é possível constatar que o evento foi transmitido ao vivo. A transmissão poderia caracterizar que a fala de Bolsonaro chegou à população, e não ficou restrita aos presentes na sala. A TV Brasil, controlada pelo governo federal, passou a fala de Bolsonaro no evento ao vivo", diz reportagem do g1.

A manifestação da PGR vem após a ministra do Supremo Rosa Weber enviar ao órgão um pedido de investigação feito pela oposição.

Para a vice-procuradora-geral, seria prematuro abrir um inquérito neste momento. "Por derradeiro, na atual fase embrionária de representação, a averiguação preliminar dos fatos deve ocorrer em sede de notícia de fato criminal na PGR ou em petição perante o STF, evitando-se a instauração prematura de inquérito".

"A instauração de inquérito policial exige, por vezes, uma perscrutação prévia e simplificada, denominada de verificação de procedência de informações [...] a fim de evitar a abertura formal e precipitada de investigação criminal, com sérios prejuízos ao investigado", complementa.

