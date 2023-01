PGR abre inquérito contra três deputados bolsonaristas que incitaram o golpismo

Apoie o 247

ICL

247 - A Procuradoria-Geral da República abriu inquérito contra os deputados bolsonaristas recém-diplomados André Fernandes (PL-CE), Clarissa Tércio (PP-PE) e Silvia Waiãpi (PL-AP), que incitaram o golpismo bolsonarista nos atos do último domingo (8). O inquérito será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o Ministério Público Federal, os três incentivaram os atos golpistas por meio de áudios, vídeos e reuniões.

A bancada do PT na Câmara e o Psol entraram com representações junto ao STF pedindo que parlamentares que participaram ou incentivaram o golpismo sejam investigados pelo ministro do STF Alexandre de Moraes. Eles pedem ainda a investigação da suplente Pâmela Bório (PSC-PB). (Com informações da Folha de S. Paulo).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.