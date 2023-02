PGR defende manutenção da prisão de Anderson Torres

Apoie o 247

247 — A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para manter a prisão de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, em razão de “indícios de omissão” nas invasões bolsonaristas de 8 de janeiro em Brasília, estando encarcerado desde 14 de janeiro.

“Por todo o exposto, o Ministério Público Federal, objetivando proteger a ordem pública e a instrução criminal (artigo 312, CPP), requer a manutenção da prisão preventiva de ANDERSON GUSTAVO TORRES, ex-Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, sem prejuízo de nova avaliação como avançar das investigações”, escreveu o Subprocurador-Geral da República, Carlos Frederico Santos.

A defesa de Torres entrou com pedido no STF para revogar a prisão. Moraes pediu a manifestação da PGR, que disse não ver motivos para a revogação. “Some-se que, em se tratando de prisão preventiva, submetida à cláusula rebus sic stantibus, a custódia será revogada quando alterado o quadro fático, probatório ou processual que justificou a sua decretação, conforme regra do artigo 316 do Código de Processo Penal. Contudo, a não ser pela agravação do quadro probatório, não houve nenhuma modificação da situação de fato ou de direito desde a decisão determinando a prisão preventiva do ora requerente, que, portanto, há de ser mantida”, escreveu a PGR.

