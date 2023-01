PGR denuncia mais 5 bolsonaristas envolvidos no 8/1

Apoie o 247

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou nesta quarta-feira (25) cinco bolsonaristas envolvidos no ato terrorista na Câmara dos Deputados em 8/1 e pediu o bloqueio de bens dos envolvidos, bem como a preservação de dados digitais e publicações.

Os bolsonaristas foram denunciados pelos crimes de tentativa de abolir, com grave ameaça ou violência, o Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; associação criminosa armada; dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima.

Ao todo, 103 bolsonaristas já foram apontados como executores dos atos golpistas no Senado e no Supremo Tribunal Federal. Também foram denunciadas pessoas que participaram do acampamento golpista em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília. (Com informações d'O Globo).

