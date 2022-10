Pintou um clima de derrota: fonte governista diz que caso das meninas venezuelas pode ser a pá de cal para Bolsonaro

Apoie o 247

247 – "O caso envolvendo meninas venezuelanas preocupa a campanha do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL). Na última sexta-feira (14), em entrevista a um podcast, o presidente relatou um encontro com jovens de 14 e 15 anos, no Distrito Federal, e sugeriu, sem provas, que elas estavam se prostituindo", aponta reportagem da CBN . "Um dos integrantes chegou a afirmar, em conversa com Vera Magalhães, que as declarações do presidente podem ser responsáveis pela derrota dele nas eleições", aponta ainda o texto.

"De acordo com os dados acompanhados pela equipe do presidente, Bolsonaro vinha se aproximando de Lula nas intenções de voto para o segundo turno. Porém, após a polêmica vir à tona, o movimento se estabilizou. Com essa 'segunda onda', um novo desgaste nas pesquisas é considerado, já que atinge diretamente o eleitorado conversador e religioso, que é parte importante dos votos do candidato à reeleição", prossegue a reportagem.

