Planalto dispensa da Secom diplomata que participou de reunião golpista com Bolsonaro

O diplomata foi escolhido para coordenar a equipe de audiovisual que faz a preparação e a cobertura das ações do G20 dentro e fora do Brasil edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247- O Palácio do Planalto decidiu dispensar Comarci Nunes Filho, um diplomata que estava trabalhando na Secretaria de Comunicação Social (Secom) desde dezembro de 2023, após descobrir que ele participou da fatídica reunião com Jair Bolsonaro e vários ministros que discutiram o planejamento de um golpe de Estado.

De acordo com apuração da Globonews publicada no G1, em dezembro passado, Comarci deixou suas atribuições no setor de imprensa do Itamaraty e passou a atuar na Secom. O diplomata foi escolhido para coordenar a equipe de audiovisual que faz a preparação e a cobertura das ações do G20 dentro e fora do Brasil.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: