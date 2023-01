Planejamento dos terroristas bolsonaristas contava com mapa online e linguagem cifrada

Apoie o 247

ICL

247 - A preparação dos bolsonaristas para os atos terroristas em Brasília no domingo (8) contou até com um mapa virtual que mostrava onde era possível embarcar nos ônibus com destino a Brasília. O mapa se chamava "Viagem para Praia", mas se trava da ida a Brasília. Havia 43 cidades em que era possível pegar os veículos rumo à capital federal.

"O código é festa da Selma, vai acontecer uma festa de aniversário enorme e existe uma organização muito grande para juntar e preparar os convidados (...) a organização antes da festa vai ser em um lugar não conhecido, onde as pessoas estão há mais de 65 dias [referência ao Quartel General do Exército em Brasília]. E de lá todos sairão para a festa [Praça dos Três Poderes]", dizia o texto.

"O mapa dos ônibus para a 'festa da Selma' circulou no grupo de Telegram 'Caça e Pesca', com 18 mil membros. Apesar do nome inofensivo, o grupo serviu à organização dos atos golpistas entre moradores do Sudeste. As mensagens, trocadas entre 4 e 5 de janeiro, tratavam exclusivamente de como chegar a Brasília, o que levar e o que fazer no dia 8", revela o UOL.

Junto com o mapa eram passadas também outras orientações aos terroristas. Entre as instruções já havia a sinalização de que confrontos violentos poderiam ocorrer: "[a festa da Selma] não convidou crianças e nem idosos, quer somente adultos dispostos para participarem de todas as brincadeiras, entre elas: tiro ao alvo, polícia e ladrão, dança da cadeira, dança dos índios, pega pega, e outras".

"É importante que cada um leve suas coisas pessoais de higienização e proteção, inclusive: máscara para não ficar ardendo com a torta de pimenta na cara e soro fisiológico para se limpar caso espirrem algo que faça vocês chorarem e lacrimejarem, mas não de alegria, durante a festa", dizia ainda.

Mensagens trocadas no grupo "Caça e Pesca" deixam claro que o objetivo dos bolsonaristas era ocupar o Congresso Nacional. Com isso, achavam que derrubariam o presidente Lula (PT). "Pessoal, o povo em massa tem que preencher todo esse espaço principalmente dentro e fora do congresso. Aí sim derruba o governo".

Ainda no âmbito do mapa para a "Viagem para praia", os terroristas afirmavam que o plano era também atacar refinarias e distribuidoras de combustível. "CACs (Caçadores, Atiradores e Colecionadores) vocês foram convocados para darem suporte aos que estão nas refinarias, distribuidoras e em frente aos 3 poderes".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.