Plano de viagens está pronto para Lula e Alckmin se apresentarem ao eleitorado

247 - O pré-candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, indicado a vice pelo PSB, vão realizar viagens pelos estados com o objetivo de apresentar a chapa ao eleitorado.

O primeiro roteiro já está traçado para se iniciar após o lançamento da chapa no próximo sábado (7).

Reportagem da Folha de S.Paulo informa que a convite de Lula, Alckmin deverá integrar as comitivas a Minas, onde passarão por Belo Horizonte, Contagem e Juiz de Fora. No fim de maio, os dois viajarão para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No início de junho, Lula e Alckmin vão viajar à região Norte do país.

A partir de agosto, Alckmin deverá também cumprir um roteiro próprio em regiões onde o PT sofre forte resistência, a começar pelo interior de São Paulo.

Ele também deverá acompanhar Lula em viagens pelo estado.

