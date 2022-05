Polícia Federal abre inquérito para investigar morte de homem em 'câmara de gás' em viatura da PRF

“Diligências acerca do caso já foram iniciadas e a PF trabalha para esclarecer o ocorrido o mais breve possível” disse a corporação por meio de nota edit

247 - A Polícia Federal (PF) abriu um inquérito para investigar a morte de Genivaldo de Jesus Santos após agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) jogarem gás no interior de uma viatura da corporação em que ele se encontrava detido. A abordagem violenta ocorreu nesta quarta-feira (16), no município de Umbaúba (SE), e foi filmada em vídeo. “Diligências acerca do caso já foram iniciadas e a PF trabalha para esclarecer o ocorrido o mais breve possível”, disse a corporação por meio de nota.

Genivaldo sofria de esquizofrenia e o laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que ele morreu por asfixia e insuficiência respiratória. A vítima não resistiu após ser preso e colocado pelos policiais no porta-malas do veículo que se transformou em uma espécie de “câmara de gás” improvisada, após os policiais jogarem a substância em seu interior.

O caso também está sendo investigado pela Polícia Civil de Sergipe e a PRF disse, em nota, que instaurou um procedimento para apurar a conduta dos agentes envolvidos.

