Polícia Federal deflagra 24ª fase da Operação Lesa Pátria

Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal edit

Polícia Federal - A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18/1) a 24ª fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram atos antidemocráticos ocorridos entre outubro de 2022 e o início do ano passado, no interior do estado do Rio de Janeiro/RJ.

Ao todo, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal, nos estados do Rio de Janeiro (8) e no Distrito Federal (2).

Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime.

As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria é permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais cumpridos e pessoas capturadas.

