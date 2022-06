Policiais ligados ao PT pedem mais atenção às demandas das corporações

A categoria se preocupa com recentes declarações condenatórias de Lula sobre as forças policiais edit

247 - Durante a estadia do ex-presidente Lula em Porto Alegre, no fim de maio, ele se reuniu brevemente com representantes dos policiais. A categoria se preocupa com recentes declarações condenatórias do petista sobre as forças policiais, que apelam por cautela especial na comunicação de campanha e demandam mais atenção às reivindicações da categoria.

Segundo o jornal O Globo, Lula recebeu representantes dos sindicatos policiais e do setorial de segurança pública por cerca de 15 minutos. O encontro marcou um contraste em relação aos outros grupos presentes com quem Lula se encontrou por horas na capital gaúcha, como profissionais da educação e da cultura.

Leonel Radde, vereador do PT de Porto Alegre e ex-policial civil, esteve presente no encontro com Lula e disse temer que as corporações vivam episódios de insubordinação em um eventual governo Lula. Ele também criticou a monopolização das discussões pelo núcleo da Fundação Perseu Abramo, o que foi rechaçado pelo deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP). Segundo o último, há policiais no grupo da fundação.

Os policiais petistas reivindicam maior atenção às demandas das corporações, como políticas para reduzir o suicídio de agentes, a aprovação de uma lei orgânica para disciplinar as atividades dos policiais brasileiros, a carreira única e o ciclo completo para as Polícias.

