Por unanimidade, Comissão do Senado aprova indicado de Lula para Abin

247 - Nesta quinta-feira (4), a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado aprovou, por unanimidade (16 votos a favor), o nome do delegado da Polícia Federal Luiz Fernando Corrêa para chefiar a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Corrêa foi indicado pelo presidente Lula em março. A indicação ainda precisa passar pelo aval do plenário do Senado para que ele seja oficializado no posto.

“Asseguro que manterei os valores de toda minha vida e carreira à frente da Abin. Um órgão apartidário e apolítico”, disse Corrêa na apresentação.

“Para neutralizar ameaças à segurança nacional tenho convicção que a Abin tem função decisiva”, complementou.

