Porchat sinaliza apoio a Moro, ex-juiz parcial declarado suspeito pela suprema corte brasileira

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista concedida no começo da semana a Lauro Neto, correspondente da agência Sputnik em Lisboa, o humorista Fabio Porchat sinalizou apoio à candidatura do ex-juiz Sergio Moro, condenado pelo STF por parcialidade e práticas ilegais na 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. “Já está uma terceira via apontada, que é o Sergio Moro, que está acontecendo. Agora é esperar, não tem como prever. Um ano antes da eleição [de 2018], Bolsonaro tinha 3% e foi eleito presidente. Então, o que será que vai acontecer? Não tem como saber”.

Porchat seguiu a mesma dinâmica discursiva da mídia conservadora na entrevista, de atacar abertamente Jair Bolsonaro. Quanto a Lula, não fez ataques diretos como a mídia de direita, buscou alfinetar indiretamente, menosprezando o eleitorado porque irá votar em 2022 “com o estômado” e “com fome” -como se faltasse inteligência ao povo brasileiro. “A verdade é que [com] a conjunção dos fatores, o brasileiro votou em 2018 com o fígado. E acho que em 2022 vai votar com o estômago, infelizmente.”

Quanto a Bolsonaro, centrou os ataques no tema da pandemia: “O presidente do Brasil fez uma escolha, que foi de ir contra a vacina, de lutar contra a ciência, de lutar contra a imunização, contra o lockdown, a máscara. Tudo que todo mundo disse que era o melhor ele foi contra. E é por isso que o Brasil hoje é o segundo país com mais mortes do mundo todo. É por isso que o Brasil hoje enfrenta todas as consequências e sequelas dessa luta equivocada contra a COVID-19”.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista:

PUBLICIDADE