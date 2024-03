Porsche de amigo de Cariani estava na garagem de Tuta, ex-líder do PCC

Apoie o 247

247 - O Ministério Público de São Paulo (MPSP) informou que flagrou uma Porsche em nome de Fábio Spinola, amigo do influencer fitness Renato Cariani, na garagem de um imóvel que pertenceria a Marcos Roberto de Almeida, o Tuta ex-líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) nas ruas.

De acordo com informações do Metrópoles, Spinola é apontado pela Polícia Federal (PF) como o elo entre Cariani e traficantes. Ambos foram denunciados e viraram réus no mês passado por tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro. Eles são acusados de fazer 60 transações dissimuladas de produtos químicos para a produção de até 15 toneladas de cocaína e crack.

continua após o anúncio

