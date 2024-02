Possibilidade de Lula pedir desculpas é zero, afirma Celso Amorim

Apoie o 247

247 - Em mais uma afirmação de soberania nacional, completamente diferente do tom empregado pela extrema-direita, pelos sionistas e pelos editoriais e comentários da mídia empresarial, o assessor especial do Presidente Lula para Política Externa, Celso Amorim, disse que o líder brasileiro não pedirá desculpas a Israel pela declaração em que comparou o que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino, com o extermínio de judeus levado à cabo por Adolf Hitler.

Celso Amorim disse ao jornal O Estado de S.Paulo que não há chances de um pedido de desculpas. “Existe zero possibilidade de o presidente Lula pedir desculpas. Ele não fez nada de errado. Só citou fatos históricos”, afirmou Amorim, acrescentando que “nenhum povo tem o monopólio do sofrimento”.

Anteriormente, Amorim classificou como “absurda” a decisão de Israel que considerou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como “persona non grata” devido a fala em que ele comparou a escalada dos ataques israelenses contra os palestinos em Gaza ao Holocausto nazista. “Isso é coisa absurda. Só aumenta o isolamento de Israel. Lula é procurado no mundo inteiro e no momento quem é [persona] non grata é Israel”, disse Amorim.

