Pouco antes do debate, Band altera posicionamento de Lula e Bolsonaro

247 - A campanha do candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, afirma que foi informada há pouco que a TV Bandeirantes mudou as regras do debate desta noite (28) entre os presidenciáveis e alterou o posicionamento de Lula e Jair Bolsonaro no evento.

Em princípio, Lula, que lidera as pesquisas, e Jair Bolsonaro estariam lado a lado. Ciro ficaria ao lado de Lula. Não há informações oficiais sobre a mudança ainda.

Em um post publicado no Twitter, Ciro acusa a direção da Band de ter alterado, de forma unilateral, a posição dos candidatos no palco. Segundo ele, a troca teria ocorrido por pressão de Lula (PT) e Bolsonaro (PL).

“O fato é inusitado, uma vez que a emissora e todas as campanhas assinaram e se comprometeram com as regras e sorteios realizados”, escreveu.

“Pelo princípio democrático, Ciro seguirá firme para mostrar ao Brasil que, ao contrário dos outros dois candidatos, não tem medo de cara feia e que é o único que tem propostas para o Brasil.”

O primeiro debate presidencial de 2022 começa a partir das 21h. A TV 247 vai acompanhar o debate com os comentários da equipe de jornalistas do canal a partir das 20 horas.

