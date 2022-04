Pré-candidata à deputada federal, esposa de Daniel Silveira ataca Arthur Lira no Twitter: "Covarde"

Apoie o 247

ICL

247 - A esposa do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), Paola Daniel, atacou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ao comentar a condeção do marido pelo Superior Tribunal Federal (STF) em suas redes sociais. Em uma publicação no Twitter, a advogada, que se filiou ao PTB do Rio de Janeiro e segundo dirigentes do partido, será candidata à deputada federal, chamou o parlamentar de "covarde".

De acordo com O Globo, em outro post, a advogada também criticou a Câmara e o Senado e defendeu o presidente Jair Bolsonaro, afirmando que ele não teve relação com o voto do ministro do STF André Mendonça, favorável à condenação de Silveira.

Na internet, apoiadores do deputado Daniel Silveira estão fazendo campanha para que a advogada seja candidata ao Senado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE