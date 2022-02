Prefeito de Recife cria obstáculo à participação do PSB em federação partidária com PT

Apoie o 247

247 - O prefeito de Recife, João Campos, considerado uma das peças-chave para a formação de uma federação do PT com o PSB, está criando maiores problemas ao entendimento entre as duas siglas ao atrasar a decisão sobre o assunto.

A demora de João Campos em assumir uma posição clara tem gerado tensão em lideranças dos partidos que pretendem selar a aliança, informa oa jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

João Campos já foi informado, inclusive pelo governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e pelo presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, de que dois pontos que o atingem diretamente já tinham sido aceitos pelo PT e também pelo PV e o PCdoB, que têm se reunido com frequência para avançar nos entendimentos para a criação da federação: a candidatura nata (ou seja, quem já exerce um cargo, como Campos, tem o direito de disputar a reeleição) e a composição das chapas de deputados. Quanto a este ponto, Campos exige que na formação das chapas se leve em conta o número de parlamentares eleitos em 2018, o que manteria as posições já conquistadas pelo PSB pernambucano em 2018. Mesmo com esses avanços nos entendimentos, Campos diz que ainda está aguardando "a finalização a discussão".

Os desentendimentos entre o PSB e o PT permanecem também em São Paulo, onde ambos os partidos reiteram que não abrem mão de suas candidaturas ao governo do estado: Fernando Haddad, pelo PT, e Márcio Campos, PSB.

