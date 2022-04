Prefeitos que relataram irregularidades no MEC falam nesta terça-feira ao Senado

Apoie o 247

ICL

247 - A Comissão de Educação no Senado ouve nesta terça-feira cinco prefeitos que relataram à imprensa pedidos de propina por pastores para facilitar o acesso a recursos do Ministério da Educação (MEC).

Os prefeitos foram convidados para participar da sessão uma vez que os senadores não têm o poder de convocar os chefes do Executivo municipal a menos que haja uma CPI. A sessão está prevista para as 9h, informa o jornal O Globo.

Na semana passada, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi exonerado do cargo após denúncias a respeito da atuação de pastores como lobistas no MEC. De acordo com as acusações, Gilmar Santos e Arilton Moura atuavam para facilitar o acesso de prefeitos a recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) mediante pagamento de propina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além dos prefeitos, os senadores convidaram os pastores para prestar esclarecimentos à comissão, mas ainda não obtiveram resposta. Já o ministro interino do MEC, Victor Godoy, foi convocado para falar à comissão do Senado, mas a data ainda não foi marcada. Godoy atuava como secretário executivo da pasta quando o escândalo foi revelado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE