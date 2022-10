Presença de Marina Silva e Simone Tebet na campanha de Lula indica força da frente ampla

Apoie o 247

247 - "É muito simbólico que duas mulheres tenham ganhado espaço na reta final do segundo turno e passado a encarnar o simbolismo da frente ampla que a campanha de Lula procurou construir para enfrentar Jair Bolsonaro", escreve a jornalista Vera Magalhães no Globo.

"As reiteradas cenas das duas juntas em palanques, em viagens e no corpo a corpo da campanha petista sintetizam em grande medida a ideia de que será preciso compor com diferentes para superar a divisão da sociedade iniciada em 2013 e aprofundada de forma radical nos últimos quatro anos", assinala a jornalista.

A unidade de amplas forças políticas é uma das principais características da campanha de Lula, acentuada no 2º turno. A construção da frente ampla ganhou força ainda maior com a declaração de Lula de que vai fazer um governo de composição e não vai pleitear a reeleição, enfatiza a jornalista.

