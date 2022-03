Presença de Republicanos em filiação de Alckmin ao PSB mostra afastamento de Bolsonaro

Partido integra base do governo, mas pode romper edit

247 - O deputado federal Sílvio Costa Filho (Republicanos-PE) compareceu à cerimônia de filiação do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin ao PSB. O Republicanos hoje integra a base de sustentação do governo do presidente Jair Bolsonaro, mas tem dado sinais de que pode abandoná-la.

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, demonstrou insatisfação recentemente com a relação com Bolsonaro.

A coluna Painel da Folha de S.Paulo lembra que em entrevista ao jornal, Pereira disse que o presidente atrapalha o crescimento do partido.



