Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto se diz surpreso com inflação em março e reconhece: "muito alta"

247 - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se disse nesta segunda-feira (11) surpreso com a inflação registrada em março deste ano: 1,62%. O índice registrado foi o maior para março desde 1994.

"Teve um índice mais recente que saiu e foi uma surpresa. A gente via uma velocidade da passagem do preço da gasolina para a bomba um pouco mais rápido, por isso esse próximo índice seria um pouco maior e o próximo um pouco maior. Em parte foi isso, mas teve outros elementos, como vestuário e alimentação fora do domicílio, que vieram numa surpresa grande”, disse Campos Neto em evento do mercado financeiro.

Campos Neto reconheceu que a inflação no Brasil está "muito alta". “A realidade é que nossa inflação está muito alta, o núcleo está muito alto”.

O presidente do Banco Central disse esperar que a inflação seja atenuada pela queda do dólar, que ainda não foi repassada aos preços. “A gente tem tido fluxo de entrada de recursos no país. Parte da melhora do câmbio a gente acha que ainda não está refletida nos índices de preços, de inflação”.

