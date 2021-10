Presidente do PDT defende ataques de Ciro a Lula e Dilma: "dá ibope e manchete de jornal"

Carlos Lupi defendeu as agressões do presidenciável do PDT contra os ex-presidentes petistas. "Penso que ninguém controla o instinto humano. Isso é a quentura do processo político eleitoral, que em todas as eleições acontece", afirmou edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O presidente do PDT, Carlos Lupi, saiu nesta quinta-feira (14) em defesa dos ataques de Ciro Gomes contra os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff.

Em entrevista ao UOL, Lupi avaliou que as agressões de Ciro contra Lula e Dilma se justificam, pois, dessa forma, o pedetista ganha destaque na imprensa. "Dá divulgação, ibope e manchete de jornal a crítica ao Lula, e não ao Bolsonaro", disse Carlos Lupi.

O presidente defendeu os ataques de Ciro, que chegou a disseminar uma fake news de que Lula teria agido a favor do golpe de 2016. "Penso que ninguém controla o instinto humano. Isso é a quentura do processo político eleitoral, que em todas as eleições acontece", afirmou.

PUBLICIDADE

"O Ciro representa com muita competência, lealdade, experiência — e com uma diferença que temos do PT, que foi um governo que agregou todas as forças mais antigas, mais conservadoras da sociedade e deu no que deu", disse também Carlos Lupi.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE