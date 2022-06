Presidente do Senado convoca reunião com governadores, que reclamam de proposta de Bolsonaro

Chefes de governos estaduais vão se reunir nesta terça-feira (7) com presidente do Senado edit

247 - Os governadores dos estados estão insatisfeitos com o anúncio de Jair Bolsonaro sobre redução de impostos, porque, em seu entendimento, terão elevadas perdas de receitas. Além disso, consideram que não foram dadas garantias de compensação pela União.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), chamou os 27 governadores para uma reunião presencial nesta terça-feira (7) com o objetivo de debater o projeto de lei complementar que cria um limite de 17% a 18% para o ICMS sobre itens como combustíveis e energia.

O encontro ocorrerá após Jair Bolsonaro (PL) propor, nesta segunda-feira (6), usar recursos da União para compensar estados que zerarem as alíquotas do ICMS sobre diesel e gás de cozinha até o fim do ano. Chefes de Executivos estaduais viram com desconfiança e criticaram a proposta apresentada pelo governo federal.

A reunião com os governadores está prevista para ocorrer na noite desta terça, no Senado. Os estados hoje cobram alíquotas de 12% a 25% sobre o diesel e já tentavam negociar mudanças no projeto de lei que está no Senado. A sugestão do governo de recompor as perdas recebeu críticas de governadores por ser apenas parcial, informa a Folha de S.Paulo.



