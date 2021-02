Presidente do Senado defende autonomia de estados na compra de vacinas e entrada da iniciativa privada

Segundo a CNN Brasil, o senador Rodrigo Pacheco afirmou que irá conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e finalizar na noite desta segunda-feira (22) o projeto de lei que prevê uma facilitação, por parte da União para que estados e municípios adquiram as vacinas, assumindo os riscos contratuais edit

247 - O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que irá conversar com o presidente da Câmara do Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e finalizar na noite desta segunda-feira, 22, o projeto de lei que prevê uma facilitação, por parte da União para que estados e municípios adquiram as vacinas.

Segundo a CNN, estados e municípios irão assumir os riscos contratuais para a compra de vacinas. Ainda mais, o PL deve autorizar que iniciativa privada entre na compra de imunizantes. Assim, a medida descentraliza a compra de vacinas contra a Covid-19 no Brasil.

