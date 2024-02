Preso, Silvinei Vasques é reprovado em prova da OAB

Apoie o 247

247 - Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal que seguiu as ordens de Bolsonaro para dificultar e bloquear o transporte de eleitores da região Nordeste até os locais de votação, foi reprovado na prova da OAB que fez em novembro.

“Preso desde 9 de agosto numa cela na sede da PF, em Brasília, em novembro foi liberado por Alexandre de Moraes para tentar conseguir o diploma de advogado, fazendo o exame da OAB. Mas não deu. Passou numa das provas, a de múltipla escolha, mas foi reprovado na segunda fase, em que o candidato tem que fazer a chamada "prova específica", ou seja, discursiva”, explicou Lauro Jardim em sua coluna no jornal O Globo.

