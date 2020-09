Processo de caixa 2 contra Serra pode prescrever em 35 dias se Gilmar não decidir sobre o caso

247 - A investigação que apura a suspeita de que o senador José Serra (PSDB) recebeu R$ 5 milhões por meio de caixa 2 da Qualicorp na eleição de 2014 corre o risco de prescrever em 35 dias. A ação está nas mãos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes que deverá decidir se o processo será devolvido ou não para a primeira instância da Justiça Eleitoral.

Segundo reportagem do jornal O Globo, Serra seria beneficiado por ter mais de 70 anos, que reduz a pena pela metade. Além disso, a jurisprudência do STF também aponta que a investigação deveria ser remetida à primeira instância, uma vez que trata de fatos acontecidos antes do atual mandado.

A denúncia de caixa 2 contra José Serra foi formalizada há quase três anos, em uma delação premiada período em que o problema prescricional poderia ter sido evitado. Apesar da possibilidade de prescrição, o senador ainda pode ser investigado pelo crimes de lavagem de dinheiro. Essa investigação, porém, está paralisada desde o final de julho opor uma decisão do ministro do STF Dias Toffoli.