Procuradores vão receber R$ 11 mil a mais por estarem 'sobrecarregados'

Resolução do CNMP, assinada por Augusto Aras, permite o aumento do salário de procuradores em até 33% edit

247 - O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), informa o Estado de S. Paulo, criou um 'penduricalho' que pode aumentar em até R$ 11 mil o salário dos procuradores da República, sob a justificativa de estes estarem sobrecarregados. A quantia representa um aumento de 33% no salário dos servidores.

Com o 'reajuste', os procuradores podem ganhar mais que os R$ 39 mil pagos aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que têm a remuneração estipulada como teto do funcionalismo público.

A resolução do CNMP vale também para Ministérios Públicos estaduais. Paraná, terra da Lava Jato, e Santa Catarina já concedem a seus promotores o 'bônus' por acúmulo de processo.

No caso do Paraná, promotores com mais de 200 ações criminais têm direito ao benefício. O adicional é de 11%. Com a decisão do CNMP, o MP paranaense vai analisar o possível aumento para 33%.

A resolução do CNMP tem a assinatura do procurador-geral da República, Augusto Aras.

"Os funcionários do Judiciário e do Ministério Público têm mecanismos para aumentar os próprios salários. Isso não acontece com o resto do funcionalismo, nem na iniciativa privada. Eles abusam dessa autonomia financeira", critica o pesquisador da FGV Sergio Praça.

