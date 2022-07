Professor preso por faixa "Bolsonaro genocida" relata agressão de PMs

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O professor e dirigente petista Arquidones Bites, preso no ano passado em Trindade (GO) por se recusar a tirar do carro uma faixa “Fora Bolsonaro Genocida”, confirmou à Justiça nesta quarta-feira (20/7) que foi agredido por policiais militares e detido injustamente. O tenente da PM Marlon Jorge Albuquerque é réu pelo crime militar de constrangimento ilegal.

“Levei uma rasteira, um chute no pé com muita força e caí. Um policial torceu meu braço para trás, outro me enforcou forte mesmo, muito forte. O outro já me algemou. E outro me deu um murro nas costas. Os quatro policiais militares estavam armados”, afirmou Bites em depoimento à Justiça Militar nesta quarta-feira (20/7), narrando o episódio de 31 de maio de 2021.

Segundo o professor e ex-vereador em Trindade (GO), o tenente Marlon Jorge mandou que ele tirasse a faixa contra Bolsonaro do capô de seu carro, com base na Lei de Segurança Nacional. “Se você não tirar, vai ser preso”, narrou Bites, que se recusou a retirar o cartaz. Disse que era seu direito e liberdade circular com a faixa. “Você duvida?”, disse o policial, segundo o professor, ameaçando a prisão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE